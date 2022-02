AMD : 3,162 milliards de dollars de bénéfice net, le rachat de Xilinx pourrait être bouclé ce trimestre

Le fabricant revendique un chiffre d’affaires de 4,826 milliards de dollars sur trois mois (+12 % par rapport au trimestre précédent) et de 16,434 milliards sur un an, soit respectivement 49 et 68 % de plus sur une année.

Le bénéfice net est de 974 millions de dollars, contre 923 millions au trimestre précédent et 1,781 milliard fin 2020. Sur l’année fiscale 2021, le bénéfice est de 3,162 milliards de dollars, en augmentation de 27 %.

De quoi satisfaire pleinement Lisa Su (CEO d’AMD) : « 2021 a été une année exceptionnelle pour AMD avec un chiffre d'affaires et une rentabilité annuels records ». « Le revenu des datacenters a doublé sur un an grâce à l'adoption croissante des processeurs AMD EPYC par les clients cloud et les entreprises », ajoute-t-elle.

AMD a obtenu le feu vert des autorités chinoises (State Administration for Market Regulation) pour le rachat de Xilinx qui avait été annoncé fin 2020. L’entreprise espère boucler cette opération ce trimestre.