Firefox combine son extension Multi-Account Containers au VPN de Mozilla

L’extension Multi-Account Containers permet depuis plusieurs années de segmenter les cookies entre les onglets. Un cas classique d’utilisation est d’avoir plusieurs onglets du même service avec des comptes différents. Il empêche également les cookies de déborder et de partir à la pêche aux informations, très utile avec les réseaux sociaux.

Pour les abonnés au VPN de Mozilla, les deux fonctions peuvent maintenant se mélanger pour « ajouter une couche supplémentaire de vie privée en protégeant votre activité de navigation et vous permettant de définir un serveur de sortie différent dans un emplacement différent pour chacun de vos conteneurs », explique Mozilla.

En clair, on peut choisir un emplacement spécifique pour chaque onglet utilisant la fonction conteneur. Mozilla donne plusieurs exemples, dont celui où l’on choisit un point de sortie proches d’amis vivant ailleurs (voire dans un autre pays) pour bénéficier de la recherche locale et leur faire livrer un cadeau plus rapidement.

Les applications Android et iOS du VPN deviennent de leur côté compatibles avec la fonction multi-hop, qui permet de définir deux serveurs au lieu d’un. Mozilla rappelle que cette capacité concerne surtout les personnes souhaitant être très vigilantes sur leur privée et cite en exemple les journalistes et les activistes politiques.

Pour rappel, le prix mensuel de l’abonnement à ce VPN est de 9,99 euros. Le tarif descend à 6,99 euros en achetant six mois, ou 4,99 euros en achetant un an.