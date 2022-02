Le chiffre d’affaires d’Alphabet (Google) dépasse les 250 milliards de dollars

Le géant du Net vient de publier son bilan pour le quatrième et dernier trimestre de son année fiscale 2021. Les chiffres sont toujours aussi bons : 75,325 milliards de dollars de revenus en trois mois et 257,637 milliards en un an, soit respectivement 32 et 41 % de plus sur douze mois.

Le bénéfice net est de 20,642 milliards de dollars sur trois mois et de 76 milliards sur un an… soit près de 9 millions de dollars de bénéfice par heure. La publicité se taille encore et toujours la part du lion avec 61,239 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le cloud continue sa progression, mais reste un « petit poucet » avec 5,541 milliards de dollars « seulement ».

« Le quatrième trimestre a vu une forte croissance continue de notre activité publicitaire, qui a aidé des millions d'entreprises à prospérer et à trouver de nouveaux clients, un record de ventes trimestrielles pour nos téléphones Pixel malgré les contraintes d'approvisionnement, et notre activité Cloud continue de croître fortement », résume Sundar Pichai le CEO d’Alphabet et de Google.

La société revendique enfin 156 500 employés au 31 décembre 2021.