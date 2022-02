Corsair annonce son SSD MP600 PRO LPX (M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7,1 Go/s) pour la PlayStation 5

Il y a un an, Corsair annonçait sa nouvelle série MP600 de SSD en PCIe 4.0 x4, avec des déclinaisons Core, Pro et Hydro X. Une version XT est arrivée par la suite. Aujourd’hui c’est au tour du MP600 PRO LPX « conçu pour la PlayStation 5 ».

Il exploite de la NAND TLC 3D. Il est disponible en versions de 500 Go à 4 To, dans « un format compact spécialement conçu pour répondre ou dépasser toutes les exigences de performances de la PS5 ». Il est équipé d’un radiateur « compact en aluminium ».

Les débits peuvent atteindre jusqu’à 7,1 Go/s en lecture et 6,8 Go/s en écriture. Son endurance est de 1400 TBW (TeraByteWriten). Corsair le vend 114,99 euros pour la version 500 Go et jusqu’à 879,99 euros pour 4 To.