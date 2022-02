Hier soir, des « perturbations » chez Orange avec les numéros d’urgence 18 et 15

C’est via un message sur Twitter que le compte Orange Grand Est explique que « les appels fixes et mobiles émis vers les numéros d’urgence 18 et 15 peuvent être perturbés dans les départements 08, 10, 51, 52 ».

L’opérateur ajoute que « vous pouvez renouveler immédiatement votre appel si celui-ci n’aboutit pas ». Les équipes sont évidemment sur la brèche. 2h plus tard, la situation était revenue à la normale.

Pour rappel, Orange a subi une importante panne nationale sur les numéros d’urgence (15, 17, 18 et 112) début juin à cause « d’un dysfonctionnement logiciel ».