Pass culture : une aide individuelle de 20 euros pour les jeunes de 15 ans

Depuis le 31 janvier, le pass Culture est ouvert aux mineurs de 15 ans. Ils rejoignent ceux de 17 et 16 ans qui en bénéficient depuis respectivement les 10 et 20 janvier. Le montant de cette aide individuelle est de 30 euros à 16 et 17 ans, et de 20 euros pour les jeunes de 15 ans. Des crédits alloués annuellement, consommables jusqu'à la date du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire.

Ce montant épaule une aide collective pour les élèves de 4e et 3e (25 euros), 30 euros en CAP et en seconde et 20 euros en 1re et terminale. Les jeunes de 18 ans, eux, peuvent prétendre à 300 euros. Cette extension a été prévue par un décret et un arrêté publiés en novembre 2021.

« Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels » rappelle le site officiel.