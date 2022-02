ING signe un protocole d’accord avec Boursorama pour ses clients français

ING a pour rappel expliqué en décembre qu’elle quittait le marché retail en France. La banque vient d’annoncer qu’elle était en discussion exclusive avec Boursorama.

« ING et Société Générale ont annoncé la signature le 31 janvier d’un protocole d’accord entre ING et Boursorama (filiale de Société Générale) afin de proposer des solutions bancaires aux clients particuliers d’ING en France. L’intention des deux parties est de parvenir à un accord définitif en avril 2022 au plus tard ».

« Le périmètre exact de l’accord définitif reste à préciser et concernerait la banque courante (comptes courants et cartes), l’épargne et les produits d’investissement (assurance vie & courtage) ».

Par contre, « le portefeuille de prêts aux particuliers d’ING France (hypothèques et crédits à la consommation) ne fera pas partie de l’accord. Les prêts hypothécaires continueront d’être gérés par ING. Le maintien des prêts à la consommation chez ING est à l’étude ».

« Les clients d’ING auront la possibilité de devenir des clients de Boursorama bénéficiant de parcours fluides et d’offres promotionnelles en fonction des produits », explique le communiqué.

Enfin, « les clients d’ING n’ont pas à prendre de mesures pour le moment. Ils seront informés individuellement avant tout changement ».