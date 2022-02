Socface, l’IA dans le domaine des archives

« Le service interministériel des Archives de France, en partenariat avec l’École d’économie de Paris, a lancé le projet de recherche Socface, mené par l’Institut national d’études démographiques (INED) et la société Teklia », indique le ministère de la Culture.

L’enjeu de Socface ? « Étudier l’évolution de la société française sur un siècle grâce à l'exploitation globale des recensements quinquennaux de la population de 1836 à 1936, conservés et numérisés par les services d’Archives départementales ».

Ainsi, « grâce à l’intelligence artificielle, les caractères manuscrits figurant sur ces recensements numérisés seront reconnus automatiquement et indexés ». Mieux, la base sera rendue accessible en 2025 sur FranceArchives.

« Chaque service d’archives départementales pourra diffuser sur son propre site internet les retranscriptions de ses archives ». Un outil qui permettra à chaque internaute de faire des recherches généalogiques plus approfondies. Les chercheurs et universitaires pourront de même mener des études « en histoire économique et sociale ou encore en démographie historique ».