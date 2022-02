Nouveau Bridge pour ProtonMail, qui le promet plus rapide et plus pratique

Le Bridge est un élément important de ProtonMail, en faisant le lien entre les clients locaux (Apple Mail, Microsoft Outlook, Thunderbird…) et le service distant. Le Bridge est alors chargé de chiffrer/déchiffrer les courriers. Il est disponible sur Windows, macOS et Linux.

La nouvelle version du composant présente un nouveau design, que l’équipe a souhaité plus simple à prendre en main et plus pratique au quotidien.

On y gagne par exemple un meilleur aperçu du ou des comptes avec la nouvelle Status View. Elle s’occupe des notifications remaniées et permet de jeter un coup d’œil à l’ensemble des comptes et à leur espace de stockage.

La nouvelle version se veut aussi beaucoup plus fiable et rapide. L’équipe parle de nombreuses corrections, mais surtout de l’arrivée d’un cache local, permettant le stockage complet du corps des courriers. Les opérations de lecture seront donc beaucoup plus rapides quand on revient sur un email.

Le nouveau Bridge est en déploiement depuis hier soir. Selon ProtonMail, la migration ne devrait pas prendre plus de quelques jours. Si vous souhaitez récupérer ce composant, vous pouvez le faire depuis cette page. Il est réservé pour rappel aux détenteurs d’un abonnement.