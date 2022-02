Citrix racheté par Vista et Evergreen pour 16,5 milliards de dollars

L’opération est financée entièrement en cash. Selon l’accord, l’action Citrix est valorisée 104 dollars, soit une hausse de 30 % par rapport au cours avant l’annonce.

Vista et Evergreen expliquent qu’elles ont l’intention de combiner Citrix (spécialisée dans la virtualisation) avec une entreprise américaine qu’elles possèdent déjà : TIBCO Software.

« Avec TIBCO, nous pourrons opérer à plus grande échelle et fournir à une clientèle plus large une gamme plus vaste de solutions pour accélérer leur transformation numérique et leur permettre de mettre en place l’avenir du travail hybride », explique Bob Calderoni (président du conseil d'administration et directeur général par intérim de Citrix).

« En tant qu’entreprise privée, nous disposerons d’une flexibilité financière et stratégique accrue pour investir dans des opportunités à forte croissance, telles que le DaaS, et accélérer sa transition cloud en cours », ajoute-t-il.

Les autorités compétentes doivent maintenant donner leur feu vert, ainsi que les actionnaires de Citrix. La finalisation de cette transaction est attendue pour le milieu de l’année.