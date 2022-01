Un satellite chinois sort un autre satellite de son orbite, le Pentagone veut nettoyer l'espace

Shijian-21, ou SJ-21, un satellite chinois, a été observé en train de saisir un satellite mort chinois et de le sortir de son orbite afin de le placer à quelques centaines de kilomètres de là sur ce que l'on appelle une « orbite de rebut », raconte The War Zone.

Ces orbites lointaines sont en effet destinées aux satellites en fin de vie et visent à réduire les risques de collision avec les moyens opérationnels.

Selon les médias chinois, le SJ-21 a été conçu pour « tester et vérifier les technologies d'atténuation des débris spatiaux ».

La récente manœuvre du SJ-21 soulèverait cela dit « plus de questions que de réponses » quant à ces types de satellites et à leur potentiel d'utilisation militaire, a déclaré à Breaking Defense Todd Harrison, directeur du projet aérospatial du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

Si le SJ-21 peut saisir un satellite mort et le déplacer hors de son orbite, rien ne l'empêcherait de faire de même avec un satellite opérationnel d'un autre pays, souligne The War Zone.

Northrop Grumman développe lui aussi un satellite doté d'un bras robotique fabriqué par la DARPA. Capable « d'inspections détaillées, de déplacements de véhicules ou de réparations simples telles que la libération d'un panneau solaire bloqué ou d'une antenne qui ne fonctionne pas », son lancement est prévu pour 2024.

Le WaPo relève pour sa part que l'US Space Force a également lancé un programme, Orbital Prime, destiné à développer des technologies susceptibles de nettoyer l'espace de ses nombreux débris. Plusieurs autres programmes sont également en cours, notamment ClearSpace de l’ESA, MEV de Northrop Grumman et ELSA-d d’Astroscale pour ne citer qu’eux.