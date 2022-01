Jumeaux numériques : une « alliance stratégique » entre Inria et Dassault Systèmes

L’annonce a été faite par Bruno Sportisse (CEO d'Inria) et Bernard Charlès (CEO de Dassault Systèmes) dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Cette alliance porte sur les jumeaux numériques, c’est-à-dire des « répliques logicielles d'objets, de processus ou de systèmes » qui sont « utilisés pour la santé – patients, hôpitaux et systèmes de soins – et dans les technologies liées à la cybersécurité ».

« Cet accord est aussi une première pierre pour construire de la souveraineté numérique et de la puissance, et pour avoir un impact sur un tissu industriel français et européen », explique Bruno ­Sportisse.