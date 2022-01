28 janvier, journée mondiale de la protection des données à caractère personnel

Une journée symbolique qui permet notamment à l’initiative Cybermalveillance.gouv.fr de distiller plusieurs rappels de bon sens : « renforcez vos mots de passe », « faites des sauvegardes régulières », « ne négligez pas les mises à jour »… bref « appliquez les bonnes pratiques pour protéger vos informations personnelles, professionnelles et bancaires ».

C’est le Conseil de l’Europe qui a initié cette journée, le 26 avril 2006. Une date qui ne doit rien au hasard puisque, indique-t-il, c’est celle « à laquelle la convention sur la protection des données du Conseil de l’Europe, connue sous le numéro STCE n° 108 a été ouverte à la signature ».

Depuis, « les gouvernements, les parlements, les organes nationaux de protection des données et d’autres acteurs mènent des activités sur les droits à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée. Ainsi, des campagnes axées sur le grand public, des projets éducatifs pour enseignants et élèves, des opérations portes ouvertes dans des institutions de protection des données et des conférences ».

Pour connaître les différentes initiatives, on pourra suivre le mot-clef DataProtectionDay sur Twitter.