Bêtas Apple : FaceID avec un masque et Commande universelle sont là

Si iOS 15.3 et macOS 12.2 n’ont pas apporté beaucoup de nouveautés, il en sera autrement de la prochaine salve de mises à jour, dont les premières bêtas sont disponibles depuis hier soir chez les développeurs.

iOS 15.4 attaque fort avec la prise en charge du masque dans FaceID. Une fonctionnalité très attendue et qui aurait mérité d’apparaître bien plus tôt. Certes Apple proposait un équivalent, mais uniquement pour les personnes ayant une Watch, servant alors de clé.

Après installation de la nouvelle version, la configuration FaceID se lance immédiatement. Apple a renforcé la précision du contour des yeux et demande simplement de tourner deux fois la tête. Pas besoin de porter un masque.

La fonction donne le résultat attendu. Nous avons pu l’essayer sans problème sur un iPhone 12. Ce support du masque fonctionne également avec Apple Pay. De quoi simplifier la vie. Mais attention, car si l’on en croit iGen, il se pourrait que cette nouveauté soit réservée aux modèles 12 et 13 du téléphone. À confirmer donc, n’hésitez d’ailleurs pas à nous faire vos retours dans les commentaires.

Les nouvelles bêtas d’iOS 15.4 et macOS 12.3 introduisent également de nouveaux emojis. Là encore on les attendait plus tôt, car il s’agit des 37 nouveaux validés dans la norme Unicode 14.0 en septembre dernier.

On y trouve une roue de secours, une bouée de sauvetage, un toboggan, de nouveaux gestes de la main, du corail, un nénuphar, des poignées de main dans diverses couleurs de peau, une béquille, une batterie vide ou encore une boule à facettes.

Commande universelle fait aussi son apparition. Cette fonction avait été présentée en juin à la WWDC et avait impressionné par son potentiel. Elle permettait, à l’aide d’un Mac, de contrôler le curseur de la souris pour qu’il aille sur les écrans de jusqu’à deux Mac ou iPad. Pas besoin de les ajouter comme écrans supplémentaires, le lien se fait seul. On peut d’ailleurs paramétrer les positions dans Réglages > Moniteurs.

La fonction est active dans les bêtas et permet les manipulations attendues. On peut par exemple glisser un document du Mac dans Fichiers sur iPad, récupérer une photo de ce dernier pour l’ajouter ailleurs, voire sortir une photo dans un document pour l’ajouter dans la fenêtre de création d’un email. En outre, une fois que le curseur est sur un autre écran, le contrôle du clavier y bascule lui aussi.

Commande universelle prend en charge tout iPad ou Mac proche connecté au même compte iCloud que sur le Mac. Le passage de la souris d’un écran à l’autre se fait par simple approche du bord. Une zone de « force » apparaît alors, et il faut insister légèrement pour que le curseur passe, ceci pour éviter les fausses manipulations. Idem entre plusieurs Mac.

Attention cependant avec macOS 12.3, car les extensions de noyau utilisées par certaines applications comme Dropbox et OneDrive ne sont plus disponibles. Les services de synchronisation ne fonctionneront donc plus. Il est nécessaire d’attendre les nouvelles versions, toutes deux en bêta actuellement.

Seuls les développeurs ont accès pour l’instant à ces bêtas. Elles devraient être rapidement disponibles dans le programme Beta public.