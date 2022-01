Télécoms : Google va investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans l’opérateur Airtel

« Google a déclaré qu'il investirait 700 millions de dollars pour acquérir une participation de 1,28 % dans Airtel, le deuxième opérateur de télécommunications en Inde avec plus de 300 millions d'abonnés, et verserait jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires dans des accords commerciaux pluriannuels », explique TechCrunch.

Cet investissement se place dans le cadre du fonds Google for India visant à permettre à davantage d’Indiens d’avoir accès à un smartphone et à améliorer la connectivité.

« L’annonce de vendredi intervient à un moment où Airtel et Vodafone se bousculent pour trouver des moyens de rembourser les milliards de dollars qu’ils doivent au gouvernement indien. Vodafone a cédé plus de 35 % des parts à New Delhi plus tôt ce mois-ci, faisant du gouvernement indien son principal actionnaire », rappellent nos confrères.

Ce n’est pas la première incursion de Google dans le monde des télécoms. Le géant du Net propose déjà des ballons stratosphériques pour déployer une connexion dans certaines zones, propose des forfaits Fi, a déployé de la fibre dans certaines zones, etc. Google s’intéresse donc toujours aux télécoms, sans franchement sauter le pas pour le moment.