6/2(1+2) = 1 ou 9 ? « Arrêtons de tourmenter les gens avec ces pseudo-discussions mathématiques »

Il y a deux écoles à cette formule mathématique, simple en apparence : 1 ou 9, suivant la manière d’aborder le problème. Le CNRS propose une approche avec des bonbons pour mieux les comprendre.

« Maintenant, si l’on se prend au calcul de 6/2(1+2) sans clarifier aucun contexte antérieur, alors quelle valeur lui attribuer ? Ce n’est pas complètement clair, car l’écriture est un peu ambiguë. En fait, ceci est devenu une polémique sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et elle est même apparue dans d’importants médias de presse ».

Le Centre national pour la recherche scientifique insiste sur un point : « ceci n’est pas une ’’vraie’’ question mathématique, mais plutôt un problème d’écriture et de communication ». « Les mathématiques sont liées à un contexte, qui peut être théorique ou pratique, et dans un tel contexte on voit clairement quelle opération doit être effectuée. Sans contexte, on peut tomber dans une ambiguïté dérivée de la notation ».

« Même de différentes calculatrices peuvent donner des résultats différents. Le calcul échoue-t-il alors ? Certainement pas : il n’y a qu’une syntaxe bâclée », affirme le CNRS. « Arrêtons de tourmenter les gens avec ces pseudo-discussions mathématiques et concentrons-nous plutôt sur la véritable profondeur de cette belle science », explique le Centre en guise de conclusion.