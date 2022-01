Neil Young se retire de Spotify, accusée de désinformation sur le Covid

Neil Young a mis ses menaces à exécution. Il a décidé de retirer ses morceaux de la plateforme de streaming. À l’index notamment, la présence du podcast de Joe Rogan, accusé de complotisme, qu’un collectif de 270 médecins dénonçait voilà quelques jours de « menace à la santé publique ».

Après son ultimatum resté sans suite, les morceaux de l’auteur de Hey Hey, My My et Needle And Damage Done disparaissent peu à peu de Spotify depuis ce matin, selon nos constatations . Dans un billet publié sur son site, Neil Young révèle que Spotify représente une part de 60 % du streaming de sa musique dans le monde.

Après la ruée vers l’or, sa décision fait donc primer son éthique sur les chiffres. Elle est une « énorme perte » pour sa maison de disques (Warner). Celle-ci a malgré tout décidé de soutenir l’artiste canadien. Young rappelle que ses œuvres se retrouvent sur d’autres plateformes, comme Amazon, Apple ou Qobuz.