Une faille aisément exploitable dans Linux attend depuis 12 ans

La vulnérabilité réside dans le composant Polkit. Nommé précédemment PolicyKit, il est responsable dans les systèmes de type Unix et Linux des interactions entre les processus sans privilèges et ceux qui en ont, de manière à ce que ces communications soient sécurisées. Via pkexec, il permet également de lancer des commandes avec des privilèges élevés.

Dans un billet, la société Qualys annonce qu’une faille remontant à 2009 était présente dans ce composant-clé. Elle a été découverte en novembre, mais n’a été rendue publique que mardi soir. Une attente destinée à laisser le temps à la majorité des systèmes concernés de se mettre à jour.

La faille est en effet considérée comme simple à exploiter et fiable à 100 %. En clair, il suffirait qu’une personne ait un pied dans la place pour obtenir les droits root par escalade des privilèges. Un malware quelconque pourrait alors être exécuté avec les droits maximum.

La faille, nommée PwnKit par Qualys, porte la référence CVE-2021-4034.

Le développeur Ryan Mallon a cependant indiqué dans un tweet qu’il avait évoqué cette faille en 2013 déjà, billet de blog à l’appui. Il dit avoir trouvé la source du problème, mais n’avait pas pu, à l’époque, trouver de méthode d’exploitation. Il avait cependant écrit un patch, dont il fournit également le code.

Quoi qu’il en soit, toutes les distributions principales sont maintenant à jour. Il suffit de s’assurer que l’on a bien récupéré les derniers correctifs.