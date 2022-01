Intel termine 2021 en beauté avec les « meilleurs revenus trimestriels et annuels » de son histoire

Sur le quatrième trimestre de son année fiscale, l’entreprise a engrangé 20,5 milliards de dollars de revenus, en hausse de 3 %. Le bénéfice net est par contre en baisse de 21 %, mais reste confortable avec 4,6 milliards de dollars.

Sur l’année, les revenus sont de 79 milliards de dollars (+1 %), tandis que le bénéfice net est de 19,9 milliards, contre 20,9 milliards l’année précédente.

Dans le détail, la branche CCG (Client Computing Groug) est à 10,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires (-7 % sur trois mois), DCG (Data Center Group) à 7,3 milliards (+20 %) et les autres se partagent les miettes restantes.

« Le quatrième trimestre a représenté une excellente fin d’une excellente année. Nous avons dépassé nos prévisions trimestrielles de plus d'un milliard de dollars et généré les meilleurs revenus trimestriels et annuels de l'histoire de l'entreprise », se réjouit Pat Gelsinger.

Intel en profite pour annoncer avoir débuté « la livraison de puces graphiques Intel Arc (nom de code « Alchemist ») aux clients OEM/ODM ».