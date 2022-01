Microsoft toujours en pleine forme, portée par le cloud qui progresse de 26 %

Sur son second trimestre, la société revendique un chiffre d’affaires de 51,7 milliards de dollars, en hausse de 20 %. Le bénéfice net est de 18,8 milliards de dollars, soit 21 % de plus en un an.

Toutes les divisions progressent : 46 % pour Azure et les services cloud, 45 % pour Dynamics 365, etc. La plus faible hausse revient aux Surface qui progressent de 8 % tout de même.

Le cloud dans son ensemble représente plus de 18,3 milliards de dollars de revenus (+26 %), suivi par le More Personal Computing à 17,5 milliards (+15 %) et le Productivity Business Processes à 15,9 milliards (+19 %).