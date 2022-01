Windows 11 : mise à jour majeure prévue en février

Dans un billet de blog, le responsable Panos Panay indique que le système recevra le mois prochain une importante mise à jour contenant la plupart des améliorations en test dans les canaux Dev et Beta depuis quelques mois.

On y trouvera par exemple du mieux pour la barre des tâches qui retrouvera un peu de souplesse (elle en a bien besoin), des versions modernisées du Bloc-Notes et du Media Player, le retour du widget Météo dans la barre des tâches ainsi qu’une préversion publique du Windows Subsystem for Android, donc la compatibilité avec les applications Android.

Ce sous-système est officiellement en test depuis hier soir dans le canal Release Preview, autrement dit la dernière étape avant la version finale. Malheureusement, cette disponibilité est pour l’instant limitée aux États-Unis.