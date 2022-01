Blob : « les scientifiques en herbe ont été choisis… par le blob »

Le CNRS avait lancé un appel à la communauté pour trouver des personnes intéressées pour participer à des expériences sur le blob. Le succès est au rendez-vous.

« Près de 25 000… C’est le nombre de personnes ou groupes de personnes qui ont finalisé leur inscription pour participer à l’expérience de science participative « Derrière le blob, la recherche ». Devant un tel engouement, le CNRS a décidé de financer 5 000 kits supplémentaires pour en distribuer finalement 15 000 aux scientifiques en herbe retenus.

Voici comment cela s’est produit : « Pour faire cette sélection finale, le blob lui-même a été mis à contribution (voir cette vidéo) : les candidats et candidates ont été séparés en trois groupes, représentés par trois sources de nourriture placées autour d’un blob, et les deux premières sources atteintes ont représenté les deux groupes de participants et participantes retenus ».

« Ces 15 000 personnes , qui devront s’engager à acquérir elles-mêmes un peu d’équipement et à respecter un protocole expérimental bien précis, recevront un kit fin mars ». Les expériences dureront entre une semaine et un mois, un groupe privé Facebook a été mis en place pour regrouper les scientifiques en herbes.

« Les volontaires pourront participer à toutes les étapes de la recherche, de l’expérimentation à la publication des résultats dans une revue en libre accès, en passant par le recueil, l’analyse et l’interprétation des données ».