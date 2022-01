OUI.sncf cède sa place à SNCF Connect

Selon la SNCF, ce service répondrait à une forte demande de ses clients : « disposer d’un site et d’une application tout-en-un pour planifier, réserver et gérer tous vos trajets, en intégrant l’information voyageurs ». Le changement n’est pas une surprise, il avait été annoncé le mois dernier.

En plus des fonctionnalités de Oui.sncf, de nouvelles sont de la partie : Planification, achat et échange de billets de train, choix du meilleur itinéraire urbain partout en France, info trafic et alertes en temps réel, achat et renouvellement de cartes et abonnements régionaux.

Pour rappel, Oui.sncf est arrivé fin 2017, et prenait alors la place de Voyage-sncf.com. C’était la continuité logique du changement de nom qui avait été annoncé quelques mois auparavant. De Voyage-sncf on arrive donc à SNCF Connect, après un détour par Oui.sncf.