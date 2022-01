Opérateurs télécoms : Netalis et ASC s’unissent et deviennent NASCA

« Les opérateurs télécoms régionaux Netalis, présent historiquement en Bourgogne-Franche-Comté, et ASC, actif en région PACA, ont fusionné et viennent de donner naissance au groupe NASCA », explique le communiqué.

Au sein de la nouvelle structure, Nicolas Guillaume (précédemment dirigeant associé de Netalis) est président, tandis qu’Éric Farnet (précédemment dirigeant de ASC) est le directeur général du groupe NASCA.

Ce dernier profite donc « du réseau initialement déployé par Netalis dans des communes et métropoles en Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Dijon, Pontarlier, Montbéliard, Dole, Vesoul, Auxerre, Sens…) et de celui d’ASC qui est composé de fibres noires longues distances sécurisées entre Marseille et Nice supportant un backbone DWDM de dernière génération fondé sur le matériel de l’équipementier français Ekinops mais également de plusieurs réseaux métropolitains ».

« Durant le premier semestre 2022, les boucles locales optiques des deux entités réunies seront mises à la disposition de façon industrielle à d’autres opérateurs par le biais d’une toute nouvelle filiale et de nouveaux points de présence seront créés, adossés à des réseaux métropolitains », ajoutent les deux entreprises.

NASCA compte près de 30 collaborateurs répartis entre Besançon, Sophia Antipolis et Paris, mais « l’effectif global du groupe sera renforcé grâce à un plan de recrutements en cours et de nouvelles acquisitions pour renforcer son maillage du territoire, compléter son offre de services et ses expertises technologiques ».