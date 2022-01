AI Research SuperCluster : Meta (Facebook) annonce le supercalculateur pour l’IA « le plus rapide au monde »

L’entreprise explique qu’il s’agit de « l’un des supercalculateurs d’IA les plus rapides fonctionnant aujourd’hui et qu’il sera le plus rapide au monde une fois entièrement construit à la mi-2022 ». En plus de l’intelligence artificielle, Meta a évidemment le… métavers en ligne de mire.

Ce supercalculateur est construit en partenariat avec NVIDIA. On y retrouve 760 DGX A100, chacun avec huit A100, soit un total de 6 080 GPU. Les DGX communiquent via des liens InfiniBand à 1 600 Gb/s, soit 200 Gb/s par GPU. Pour le stockage, on retrouve 175 Po de Pure Storage FlashArray, 46 Po de cache Penguin Computing Altus et 10 Po de Pure Storage FlashBlade.

Il s’agit pour le moment de la première phase, avec la seconde la machine passera à 16 000 GPU dès cette année, soit pas moins de 2 000 DGX A100 avec la configuration actuelle. Il devrait s’agir du supercalculateur avec le plus grand nombre de DGX A100 selon NVIDIA. Le stockage devrait atteindre un Eo (exaoctet).

NVIDIA et Meta annoncent que l’AI Research SuperCluster devrait atteindre 5 exaFLOPS sur des calculs d’IA en précision mixte. « Nous pensons que ce sera le supercalculateur IA le plus rapide au monde », explique le réseau social.

Les attentes sont nombreuses : « RSC aidera les chercheurs en IA de Meta à créer de nouveaux et meilleurs modèles d'IA capables d'apprendre à partir de milliards d'exemples ; de travailler dans des centaines de langues différentes ; d’analyser ensemble du texte, des images et de la vidéo ; de développer de nouveaux outils de réalité augmentée ; et beaucoup plus ».