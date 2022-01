Oqee passe en version 1.4 sur Apple TV et iOS

Oqee est pour rappel une application mobile permettant d’accéder aux programmes TV pour les abonnés Freebox Pop et Delta.

Des améliorations communes sont proposées dans les deux cas : « Meilleure prise en compte des préférences de langues pour la VOST et l’audio description » et « le moteur de recherche a été amélioré pour permettre d’accéder à plus de contenus ».

Sur Apple TV, la lecture n’est pas mise en pause lors de l’ouverture du menu dans le lecteur vidéo, une nouvelle animation au démarrage de l’application est proposée ainsi qu’une « clarification du message d’activation de la fonctionnalité d’enregistrement ».

Sur iOS et iPad OS, il est question de l’affichage « d’informations détaillées en sélectionnant un élément dans une liste de programmes ».