Apple change à nouveau de responsable mondiale des communications

Stella Low avait pris les rênes des communications en mai dernier. Dans une réponse à BuzzFeed, Apple indique simplement qu’elle a décidé de consacrer plus de temps à sa famille. Avant Apple, elle avait eu en charge les communications de Cisco, Unisys et Dell.

Moins d’un an après sa prise de poste, elle est remplacée par Kristin Huguet Quayle, qui travaille chez Apple depuis 2005. Apple ne tarit évidemment pas d’éloges :

« Kristin a joué un rôle déterminant en partageant l'histoire faite d'innovations incroyables et les valeurs fortes d'Apple pendant plus de 15 ans. Avec une expérience extraordinaire et une longue pratique managériale, Kristin est particulièrement bien placée pour son nouveau rôle de supervision des communications mondiales ».