Samsung tiendra en février son Unpacked 2022

Le fabricant ne donne pas la date exacte de sa conférence annuelle, mais certains pensent savoir que ce serait le 8 ou le 9 ; à confirmer donc.

Dans tous les cas, le constructeur promet une nouvelle fois monts et merveilles : « Nous vous présenterons l’appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé. La prochaine génération de Galaxy S est là, rassemblant les plus grandes expériences Samsung Galaxy en un seul appareil ultime ».

Il sera donc probablement question de la série Galaxy S22, qui devrait récupérer encore quelques fonctionnalités de la gamme Note… qui pourrait donc laisser définitivement sa place. « Préparez-vous pour l'expérience Ultra ultime », annonce le fabricant en guise de conclusion.