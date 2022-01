Windows 11 : la préversion 22538 corrige un plantage pénible d’Explorer.exe

Depuis hier soir, les testeurs inscrits dans le canal Dev du programme Insiders peuvent récupérer la build 22538.

Elle ne révolutionne pas l’utilisation du système, mais apporte un correctif bienvenu pour un problème pénible : un plantage d’Explorer.exe dès que l’on utilisait les contrôles clavier pour le volume.

Pour celles et ceux qui l’auraient raté, ce sera l’occasion de découvrir le nouvel affichage du volume sur le système, puisque la vieille barre latérale – introduite dans Windows 8 – a laissé sa place à un petit cadre translucide au centre en bas, juste au-dessus de la barre des tâches.

La nouvelle build renforce également Voice access, une fonction ajoutée quelques préversions auparavant et qui renouvelle le contrôle de l’ordinateur à la voix. Elle est par exemple compatible maintenant avec le nouveau clavier virtuel, qui sera bien plus pratique pour saisir des adresses email, numéros de téléphone, emojis, symboles et autres.

On note quelques autres améliorations, comme le fond translucide du Alt + Tab qui récupère la couleur d’accentuation, la récupération pour le speech-to-text de récupérer des packs linguistiques sur le Store pour être mis à jour, l’accès à la calibration de l’écran dans le panneau HDR ou encore la compatibilité avec le boot HTTPS pour les machines virtuelles Hyper-V de deuxième génération.

Toute personne peut accéder à ces préversions. Attention, le canal Dev propose une nouvelle build chaque semaine en moyenne, avec des bugs fréquents. Le canal Beta est plus stable, même si les nouveautés y sont moins nombreuses. Dans tous les cas, il n’est pas recommandé d’essayer l’un ou l’autre sur une machine devant servir tous les jours.