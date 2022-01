Google ouvre une bêta pour les jeux Google Play sur Windows, mais pas en France

La société franchit un cap important en voulant fournir une partie du catalogue des jeux Google Play – donc pour Android – sur le système de Microsoft. Une phase bêta vient d’ouvrir, malheureusement limitée à trois pays : Hong-Kong, Corée du Sud et Taiwan.

Des titres comme Mobile Legends: Bang Bang et Summoners War peuvent ainsi être joués sur Windows, sans avoir besoin d’un smartphone Android ou d’un Chromebook.

Google ne dit presque rien de plus pour l’instant, mais les détails devraient rapidement affluer. Tout juste sait-on que l’on pourra « découvrir une version plus grande et plus pratique [des] jeux pour mobile préférés avec la plate-forme Google pour PC », et que l’on pourra utiliser le clavier et la souris.

L’éditeur n’en parle pas, mais il est plus que probable que les développeurs aient le dernier mot sur la disponibilité de leurs jeux par ce biais, comme pour les Chromebooks. Ils pourraient donc bloquer l’accès à leurs titres s’ils estiment qu'ils ne sont pas prêts ou adaptés à une telle utilisation.

La page du service est disponible en français et l’on peut s’inscrire pour être averti de sa disponibilité.