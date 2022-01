Impact’Num : un Mooc « pour saisir les enjeux de l’impact environnemental du numérique »

Il est lancé par le forum Eidos64, qui est « organisé par le département des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec l’Éducation nationale ». Pour ce Mooc, Class’Code et Inria sont partenaires.

Le but est de proposer un outil « de sensibilisation du grand public aux impacts du Numérique sur l’environnement. Soutenu par la Délégation Numérique pour l’Education et réunissant une trentaine d’experts du Numérique et de son impact sur l’environnement, ce parcours d’auto-formation invite les participants à mieux comprendre les effets positifs et négatifs du numérique ».

Tous les détails et le contenu du Mooc sont expliqués sur cette page.