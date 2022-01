WhatsApp : la préversion de l’application Desktop se paye un ravalement Windows 11

Depuis novembre, on sait grâce à WindowsBlogItalia que WhatsApp travaille sur de nouveaux clients Desktop, au moins pour macOS et Windows. De vrais clients natifs pour chaque plateforme et pas un simple conteneur web, comme l’actuel.

Il est possible sous Windows 10 et 11 de récupérer cette version bêta via le bon lien. Or, cette version a été modifiée très récemment, comme l’a remarqué FireCube. WhatsApp transite manifestement vers WinUI 2.6 (au moins) afin de récupérer tous les contrôles standards de Windows 11, mettant au passage à jour de nombreux petits éléments esthétiques, comme les coins arrondis.

Mais cette version a surtout un intérêt majeur : elle ne fonctionne qu’avec le réglage multi-appareils activé. En clair, ce client tourne localement et n’a pas besoin que le téléphone soit allumé, dans une limite de quatre appareils. Bien que le client bêta soit incomplet (aucune option d’interface par exemple), il est bien plus rapide à utiliser que l’actuelle mouture web.

Reste une inconnue : pourquoi a-t-il fallu si longtemps à WhatsApp pour proposer des clients dignes de ce nom pouvant se passer du téléphone ? Sans parler de la version pour iPad, qui serait elle aussi en préparation avec un fonctionnement similaire.