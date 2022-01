Éducation : les produits Windows 11 SE sont disponibles, mais pas encore en France

En novembre, lors de sa conférence Reimagine, Microsoft dévoilait plusieurs initiatives à destination du monde de l’éducation.

Windows 11 SE d’abord, pour Student Edition (un choix de nom douteux), une version dont le Store est supprimé et dont l’administration se veut simplifiée, notamment pour l’installation d’une liste fixe d’applications tierces.

Microsoft avait également présenté son Surface Laptop SE (Celeron N4020, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage, 11,6"), une machine proposée à 249 dollars. Une version avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage était également prévue. Ce mouvement de machines à 250 dollars est repris Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo et Positivo.

Dans un billet, l’éditeur annonce la disponibilité de ces machines, ainsi que celle de Windows 11 SE. Tous ces produits sont réservés aux canaux commerciaux dédiés à l’éducation et ne sont pas destinés au grand public.

Nous cherchons à savoir quand ces appareils seront vendus en France et mettrons à jour cette actualité si besoin.