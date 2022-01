PA10 : Equinix ouvre un dixième datacenter à Saint-Denis, avec récupération de la chaleur

Après un premier datacenter en province fin 2021 – dans la région de Bordeaux – et une présence en Afrique, la société revient à ses premières amours avec un dixième datacenter parisien : PA10.

Le volet écologique est mis en avant par Equinix : « De multiples avancées en matière de développement durable sont prévues pour PA10, notamment un projet de technologie de récupération de la chaleur "fatale" produite par les équipements des clients d’Equinix qui sera transférée au réseau de chauffage urbain afin de chauffer la piscine municipale ».

De plus, « le toit du nouveau site accueillera une serre de 430 m² dans laquelle seront cultivés des fruits et légumes. Un système hydroponique permettra de réduire la consommation d'eau en utilisant un système de récupération d'eau et en n'irriguant que les zones cultivées. La serre utilisera également la technologie de récupération de chaleur mise en place à PA10 ».

La première phase 1 de PA10 fournira 3 775 m² d'espace de colocation et 1 525 cabinets de capacité, mais aucun calendrier n’est précisé. À terme, le site qui se trouve au sein du campus d'Equinix à Saint-Denis devrait proposer 5 775 m² d'espace de colocation et environ 2 250 cabinets. L’investissement est d’environ 163 millions de dollars.