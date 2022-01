Un prestataire de VPN va filtrer le trafic torrent aux USA

Accusé par plusieurs sociétés cinématographiques de permettre à ses utilisateurs de pirater des films, la société KeepSolid Inc., qui fournit le service VPN Unlimited, a accepté de bloquer le trafic BitTorrent et les principaux sites pirates, notamment Pirate Bay, YTS, RARBG, 1337x et plusieurs proxys sur les serveurs américains, rapporte TorrentFreak.

Plutôt que de trancher l'affaire sur le fond, les deux parties ont convenu de régler l'affaire à huis clos. Si les détails de l'accord sont confidentiels, « ce qui est clair, c'est qu'à l'avenir, VPN Unlimited limitera le trafic torrent sur ses serveurs américains ».

TorrentFreak rappelle que VPN Unlimited n'est pas la première entreprise à accepter un accord de blocage aux États-Unis, et que deux autres prestataires avaient déjà accepté de filtrer le trafic torrent.