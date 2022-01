FFmpeg 5.0 Lorentz disponible, un gros nettoyage à la clé

Longtemps attendue, la nouvelle version est majeure. Baptisée Lorentz, elle passe un coup de balai conséquent sur des dizaines d’API marquées comme « dépréciées » depuis longtemps, mais qui étaient toujours présentes dans la version 4.4.

La mouture 5.0 s’en défait. Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLan, parle dans un billet dédié de 80 commits de suppression intégrés dans la branche principale du projet en avril dernier. Un important travail, d’autant que certaines API étaient toujours utilisées en interne.

Parmi les nouveautés propres à FFmpeg, on peut citer une nouvelle API unique pour l’audio et la vidéo ainsi que des codecs séparés pour l’entrée et la sortie dans avcodec, une API basée sur AVFrame dans swscale, une nouvelle API pour le filtrage bitstream, plusieurs nouveaux décodeurs (dont MSN Siren, GEM Image et Apple Graphics), d’importantes améliorations pour Vulkan ou encore une série de nouveaux filtres.

La version 4.4 reste supportée, car Lorentz introduit de nombreux changements pouvant entrainer des cassures. À moins, comme le précise Jean-Baptiste Kempf, que les développeurs aient suivi de près les commits dans le projet et aient adapté leur code, notamment en retirant les appels aux API dépréciées.

Toujours selon Kempf, cette version 5.0 pourrait devenir LTS. Il espère, dans le sillage de cette sortie, que le développement de FFmpeg aura maintenant un agenda clair, avec une version par an, dont une sur deux LTS.