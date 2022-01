L’ADEME lance un Appel à Manifestation d’Intérêt « TErritoires de Nouvelles MObilités Durables »

« L’objectif de l’AMI est d’améliorer les mobilités des territoires ultramarins et des territoires périurbains et ruraux métropolitains face aux défis environnementaux, sociaux et économiques », explique l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Deux axes de réponse sont mis en avant pour cet appel connu sous le petit nom de TENMOD :

acculturer, mutualiser, déployer pour une mobilité durable et solidaire sur tous les territoires périurbains et peu denses,

innover, expérimenter et évaluer des solutions / services de mobilité / démobilité des biens et des personnes.

Les pré-dépôts doivent être réalisés avant le 31 mars, tandis que la date limite pour les dossiers définitifs est fixée au 23 mai à 17h. Tous les détails sont donnés sur cette page.