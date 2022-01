« Foncier innovant » : 12 000 piscines illégales détectées par le fisc en Provence

Le Sud. Ses cigales, ses petits marchés de producteurs… et ses piscines non déclarées. Le fisc va adresser un courrier à 4 000 Varois et 8 000 Bucco-Rhodaniens (les habitants des Bouches-du-Rhône) pour régulariser le montant de la taxe foncière, indique France Bleu.

Des constructions détectées par Foncier innovant, un dispositif imaginé avec l’aide de Capgemini, et les outils Google en sous-traitance.

Le dispositif est taillé pour détecter automatiquement les bâtis qui n'ont pas été déclarés aux finances publiques. Il est testé dans neuf départements dont les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, le Maine-et-Loire et la Vendée.