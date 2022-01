La Russie arrête, avec l'aide des États-Unis, 14 membres du groupe de rançongiciel REvil

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe, « agissant après une notification des États-Unis », a arrêté 14 membres du groupe de ransomware REvil à l'origine (notamment) de l'attaque du Colonial Pipeline, et saisi des millions de dollars en espèces ainsi que des voitures de luxe, rapporte l'agence TASS.

Le FSB a déclaré avoir perquisitionné 25 lieux de résidence des 14 membres du groupe et saisi plus de 426 millions de roubles (5,6 millions de dollars), y compris en cryptomonnaie, 600 000 dollars américains et 500 000 euros en espèces, des portefeuilles de cryptomonnaies et 20 voitures de luxe achetées avec de l'argent obtenu illégalement.

Le président Biden avait demandé la coopération du président Vladimir Poutine pour lutter contre les cyberattaques et les ransomwares lorsque les deux hommes s'étaient rencontrés à Genève en juin, mais les arrestations de vendredi sont la première opération majeure de la Russie pour mettre fin aux attaques de ransomwares basées sur son territoire, relève le Washington Post.

Des analystes ont néanmoins déclaré que les arrestations, bien qu'importantes, semblent surtout envoyer le signal qu'une telle coopération cesserait si les États-Unis et les alliés occidentaux imposaient des sanctions en cas d'invasion russe de l'Ukraine.

Outre les arrestations en Russie aujourd'hui, sept autres membres du gang REvil ont également été arrêtés tout au long de 2021, à la suite d'opérations coordonnées par le FBI et Europol, rappelle The Record.