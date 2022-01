Ubuntu 22.04 « Jammy Jellyfish » fonctionnera par défaut sur Wayland

La nouvelle mouture de la distribution sera disponible dans trois mois environ, avec à son bord une série de nouveautés, dont l’inévitable base modernisée.

On y trouvera par exemple le noyau Linux 5.15, bien que les branches OEM et HWE (Hardware Enablement) soient déjà prévues pour recevoir la 5.17 un peu plus tard.

Parmi les plus gros apports, signalons – enfin ! – l’utilisation par défaut de Wayland pour les sessions utilisateurs, y compris pour les possesseurs de GPU NVIDIA. On y trouvera aussi une refonte technique du pare-feu, l’arrangement horizontal du multitâche propre à la branche 4X de GNOME, un support amélioré d’Active Directory, un lot de nouveaux paramètres ou encore le nouvel installeur finalisé en Flutter.

Comme le précise OMGUbuntu, de nombreuses applications seront toujours en GTK3. L’explication est simple : la réécriture en GTK4 d’éléments aussi importants que Nautilus et Paramètres est prévue pour GNOME 42, attendu pour la mi-mars. Il y a peu de chances que ces apports soient présents dans Ubuntu 22.04, qui sera la nouvelle LTS de la distribution.

Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, une LTS (Long Term Support) est une version du système supportée pour cinq ans. L’accent est mis sur la stabilité. Les composants attendus seront sans doute trop récents pour figurer au menu. Il faudra attendre Ubuntu 22.10.

Comme toujours, nous ferons le tour des nouveautés quand la bêta publique sera disponible, trois semaines avant si Canonical respecte son calendrier traditionnel.

Pour rappel, Ubuntu 22.04 se nommera Jammy Jellyfish et sortira le 21 avril.