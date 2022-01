Immersion des datacenters : GRC (Green Revolution Cooling) partenaire d’Intel

Cette technologie n’a rien de nouveau : on plonge dans un liquide spécialement conçu pour les cartes mères afin d’optimiser le refroidissement.

En août de l’année dernière, Intel annonçait un partenariat avec Submer afin de développer un Precision Immersion Cooling Fluid Cloud. C’est désormais au tour de GRC (Green Revolution Cooling) d’entrer dans la danse.

Les deux nouveaux partenaires travaillent afin de « développer et mettre en œuvre des techniques avancées de refroidissement par immersion dans les futurs datacenters ». « Les équipes d’ingénierie d’Intel et de GRC collaborent pour tester la sécurité et la fiabilité des technologies de refroidissement par immersion […] et pour éduquer le marché sur les avantages de la technologie de refroidissement par immersion ».