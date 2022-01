En Amérique, Netflix augmente encore ses prix de 1 à 2 dollars

Le premier palier « Basic » passe ainsi de 8,99 à 9,99 dollars, le deuxième « Standard » de 13,99 à 15,49 dollars et le troisième « Premium » de 17,99 à 19,99 dollars, comme le rapporte Reuters.

Au Canada, le Basic reste à 9,99 dollars, tandis que les deux autres sont plus chers avec respectivement 16,49 et 20,99 dollars pour Standard et Premium, ajoutent nos confrères. Pour le moment, le reste du monde ne semble pas (encore ?) concerné.

TechCrunch rappelle que la plateforme avait déjà augmenté ses tarifs en 2020 et en 2019 : « On imagine qu'ils ont juste attendu janvier pour que personne ne puisse dire qu'ils ont augmenté leurs tarifs trois années de suite ».

« Nous comprenons que les gens ont plus de choix de divertissement que jamais et nous nous engageons à offrir une expérience encore meilleure à nos membres. Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d'options de divertissement de qualité », tente de justifier un porte-parole.

C’est une « bonne » nouvelle pour la bourse puisque l’action de Netflix a augmenté de 4 % suite à cette annonce.