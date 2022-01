La Commission européenne et la durabilité environnementale dans l’éducation

Elle a publié une « proposition de recommandation du Conseil sur l'apprentissage au service de la durabilité environnementale », un sujet d’actualité.

Le but de l’opération est « d'aider les États membres, les établissements scolaires, les établissements d'enseignement supérieur, les organisations non gouvernementales et l'ensemble des personnels enseignants à permettre aux apprenants de comprendre les questions de durabilité, de changement climatique et d'environnement et à leur inculquer des compétences dans ces domaines ».

La proposition cible large et appelle les États membres à :

« donner aux apprenants de tous âges l'accès à une éducation et à des formations inclusives et de qualité sur le changement climatique, la biodiversité et la durabilité ;

faire de l'apprentissage au service de la durabilité environnementale un domaine prioritaire des politiques et programmes d'éducation et de formation, afin de permettre à ce secteur de contribuer à la transition écologique et de le soutenir dans ces efforts ;

encourager et à soutenir les établissements qui adoptent une approche intégrant la durabilité à l'ensemble de leurs activités […] ;

orienter des fonds nationaux et de l'UE vers l'investissement dans des infrastructures, des formations, des outils et des ressources durables et écologiques, afin d'accroître la résilience des systèmes d'éducation et de formation et de mieux les préparer à la transition écologique. »

La Commission indique également que « le programme Erasmus+ 2021-2027 met lui aussi fortement l'accent sur l'intégration de la transition écologique dans l'éducation et la formation ».

Cette proposition doit maintenant être examinée puis adoptée par les ministres de l'éducation des États membres.