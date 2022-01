Google lance la fonctionnalité « désactiver 2G » pour les nouveaux smartphones Android

L'année dernière, Google a discrètement ajouté une nouvelle fonctionnalité à son système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de désactiver éventuellement la 2G au niveau du modem de leurs téléphones, se félicite l'EFF :

« Il s'agit d'une fonctionnalité fantastique qui offrira une certaine protection contre les simulateurs de sites cellulaires [IMSI catchers, ndlr], une technologie de surveillance policière invasive utilisée dans tout le pays. »

En raison de limitations matérielles, Google n'a cela dit pu implémenter cette fonctionnalité que sur les nouveaux téléphones. Si vous avez un Pixel ou un téléphone Samsung plus récent, vous pouvez désactiver la 2G en accédant à Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM > Autoriser la 2G et en désactivant ce paramètre.

« Maintenant, Apple doit également implémenter cette fonctionnalité, pour la sécurité de ses clients », estime l'ONG.