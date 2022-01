Fortnite bientôt de retour sur iOS, via GeForce Now de NVIDIA

Durant l’été 2020, Apple avait supprimé Fortnite de l’App Store après qu’Epic a intégré son propre moyen de paiement. Un procès est en cours et le jeu n’est toujours pas revenu depuis.

S’il ne peut pas passer la porte pour le moment, le jeu va revenir par le fenêtre avec l’aide de NVIDIA : « À partir de la semaine prochaine, Fortnite sur GeForce NOW sera lancé dans une bêta fermée sur mobile, diffusé via le navigateur Safari sur iOS et l’application GeForce NOW sur Android ».

Tous les clients GeForce Now peuvent s’inscrire pour tenter de participer à cette bêta. Les participants seront ajoutés par lots à partir de la semaine prochaine.

NVIDIA explique avoir travaillé avec Epic pour développer « une version tactile de Fortnite ». Cette fonctionnalité sera également proposée sur d’autres jeux.