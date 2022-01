QNAP corrige des failles dans Q(u)TS et des applications

Sur sa page dédiée aux alertes de sécurité, le fabricant a publié trois bulletins.

Le premier concerne des failles dans QTS et QuTS Hero 4.5.3 et 5.0. Des pirates pourraient en profiter pour exécuter du code arbitraire. Des mises à jour sont disponibles : QTS 5.0.0.1891 build 20211221, QTS 4.5.4.1892 build 20211223 et QuTS hero h5.0.0.1892 build 20211222.

Le second bulletin d’alerte est pour QcalAgent avec une vulnérabilité de type XSS. La mise à jour 1.1.7 corrige le souci.

Enfin, le troisième est pour les applications QVR Elite, QVR Pro et QVR Guard avec une faille de type dépassement de pile. Les moutures 2.1.4.0, 2.1.3.0 et 2.1.3.0 respectivement permettent de s’en prémunir.