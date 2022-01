JO d'hiver en Chine : des comités olympiques craignent l'espionnage de leurs athlètes

Les athlètes néerlandais participant aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin le mois prochain devront laisser leurs téléphones et ordinateurs portables à la maison afin de se prémunir de tout espionnage chinois, a rapporté mardi le journal néerlandais De Volkskrant.

On y apprend aussi que les téléphones appartenant à des fonctionnaires et diplomates néerlandais qui se sont rendus en Chine sont détruits dès leur retour depuis des années.

Le Comité olympique néerlandais donnera aux athlètes et personnels de soutien des téléphones et des ordinateurs portables qui seront eux aussi détruits à leur retour chez eux, d'après The Guardian.

L'Association olympique britannique n'interdit pas formellement à ses athlètes et personne d'emporter leur propres terminaux, mais elle leur offrira elle aussi des téléphones temporaires :

« Nous avons donné aux athlètes et au personnel des conseils pratiques afin qu'ils puissent faire leur propre choix quant à savoir s'ils apporteront ou non leurs appareils personnels aux Jeux. Lorsqu'ils ne souhaitent pas emporter leur propre équipement, nous avons mis à disposition des appareils temporaires qu'ils peuvent utiliser. »