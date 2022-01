Marseillenews.net : anatomie d'un « piège à clics » à tendance complotiste

Disinfo.eu a découvert que le site marseillenews.net, dont plusieurs personnalités d'extrême droite avaient tweeté des articles complotistes, est vraisemblablement l'oeuvre d'un consultant SEO français spécialiste du référencement sur Google News, qui fait (mal) traduire automatiquement des articles pompés sur d'autres sites web.

Le site (qui affiche désormais une erreur « 410 Gone ») publiait un nouvel article presque toutes les minutes, 24h/24, n'avait pas de mentions légales et ne signait pas ses articles. Bien que ses traductions étaient souvent de fort piètres qualités, il n'en était pas moins indexé sur Google News, et aurait reçu plus de 1,5 million de visites mensuelles en septembre et octobre 2021.

L'enquête OSINT de Disinfo a permis de le relier, via archive.org, son adresse IP, ses backlinks, son Google Adsense, à plusieurs autres sites d'un consultant marseillais qui utiliserait marseillenews.net pour faire gonfler ses revenus publicitaires et le trafic entrant vers ses autres sites web. Contacté, il n'avait pas répondu à Disinfo, qui appelle Google à retirer ce type de sites « pièges à clics » de son index :

« Marseille News rappelle parfaitement que la diffusion d'informations fausses et trompeuses ne se limite pas à des campagnes de désinformation sophistiquées. Notre enquête met en évidence comment les acteurs du marketing numérique, qui utilisent des stratégies controversées pour générer du trafic en ligne à but lucratif, sont souvent des contributeurs importants à la pollution de notre écosystème informationnel, amplifiant le contenu de mauvaise qualité et la désinformation. »