Micron expédie ses SSD 2400 (M.2 22x30 et PCIe 4.0) avec de la NAND QLC sur 176 couches

Le fabricant annonce que les expéditions en volume ont débuté avec le SSD 2400. Ce dernier est en PCIe 4.0 et exploite ces puces de NAND QLC – 4 bits par cellule – sur 176 couches, une « première mondiale ».

Les débits peuvent atteindre 4,5 Go/s en lecture et 4 Go/s en écriture (en fonction de la capacité). Les SSD 2400 de 512 Go à 2 To sont disponibles au format M.2 22x30, soit seulement 3 cm de long. Ils sont également proposés en 22x42 et 22x80.

La fiche technique est disponible par ici (.pdf).