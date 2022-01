Google Meet propose la traduction automatique de sous-titres

Cette fonctionnalité était disponible en bêta depuis l’année dernière, et elle saute désormais dans le grand bain. Les participants à la réunion peuvent désormais traduire les sous-titres de l’anglais vers le français, l’allemand, le portugais et l’espagnol.

Attention, tout le monde ne peut pas en profiter. Cette fonctionnalité est réservée à certains abonnés, notamment Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, et Workspace for Education Plus. Les clients Essentials, Business Starter et Business Standard n’y ont par exemple pas accès.